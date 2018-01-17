В Назрани сгорел офис «Мемориала»

В Назрани произошёл пожар в офисном здании, где находился офис правозащитной организации «Мемориал», со ссылкой на местное управление МЧС пишет «Интерфакс».

Пожар начался около 6 утра, очаг возгорания находился на втором этаже здания по улице Муталиева, 46. Никто не пострадал, но сгорели компьютеры, столы, стулья и бумага. О причинах пожара, в том числе мог ли это быть поджог, ничего не сообщается.

Напомним, в январе в Чечне был задержан глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев. Его отправили под арест по обвинению в хранении наркотиков. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили, он написал об этом письмо президенту России Владимиру Путину.

С призывом освободить Титиева выступили внешнеполитические ведомства США и Евросоюза. Совет по правам человека обратился в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева, но там оснований для проверки не нашли.

Научно-исторический и просветительский центр «Мемориал» ведёт исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине. В 2013 году правозащитный центр «Мемориал» был признан иностранным агентом.