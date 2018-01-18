Глава Чечни назвал арестованного главу грозненского «Мемориала» наркоманом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания на чеченском языке, показанного в эфире ЧГТРК «Грозный», назвал арестованного главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева наркоманом, пишет «Кавказ.Реалии».

«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские... ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали», — заявил Кадыров.

Он отметил, что «наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался».

«Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы... Неужели он не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70 за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — сказал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что у правозащитников «нет рода, нации нет, религии нет».

«У них есть интерес. Меня удивляет, когда человек, считающий себя чеченцем, работает с ними. Удивляют меня и его родные, которые не останавливают этого человека. Они должны знать, в нашей республике их работа не пройдёт», — заключил чеченский лидер.

Напомним, Оюба Титиева ранее арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. В машине правозащитника нашли 180 граммов вещеста, похожего на марихуану.

16 января стало известно, что Титиев написал заявление на имя президента России Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова, где заявил, что дело против него сфабриковали, подбросив наркотики.

«Если я... признаю себя виновным, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путём физического воздействия или шантажом», — говорится в письме.

В ночь на 17 января был совершён поджог офиса «Мемориала» в Назрани, при пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Руководитель «Мемориала» Олег Орлов связал произошедшее с уголовным преследованием Титиева.