В магазинах Свердловской области стало больше товаров от местных производителей

Доля молока и хлеба местных производителей в магазинах федеральных сетей в городах Свердловской области достигла 90%. Таких цифр удалось достичь благодаря поручению губернатора Евгений Куйвашева по расширению перечня социально значимых товаров местного производства по доступным ценам.

Сегодня доля хлеба и молока местных производителей на полках в ряде магазинов выросла до 90%, куриных яиц — до 80%, колбасных изделий — до 70%. Больше половины мяса птицы на прилавках произведено местными производителями. Немного отстаёт по этим показателям сливочное масло от свердловских предприятий — его в магазинах от 25 до 40%.

Как сообщает департамент информполитики региона, в июне Евгений Куйвашев анонсировал старт переговоров с торговыми сетями. При министерстве агропромышленного комплекса была создана рабочая группа по координации партнёрства местных производителей и торговли. Местные производители ведут коммерческие переговоры о поставке продукции, презентуют товар, описывая его конкурентные преимущества, качество и цену.

Необходимость такого тесного взаимодействия продиктована тем, что уральцы всерьёз обеспокоены ростом цен на продукты. При этом местные товаропроизводители цены не завышают, пользуясь мерами господдержки. Уже проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которые ранее не были представлены в магазинах.

Так, на полках торговой сети «Магнит» в ближайшее время появится новая продукция предприятий потребительской кооперации «Шалинское», «Красноуфимское», «Быньговское», «Артинское» и «Бисертское». А благодаря новым контрактам с крестьянскими фермерскими хозяйствами свердловчане смогут приобрести по доступным ценам местных перепёлок, яйца, мёд, продукцию пчеловодства, картофель, овощи, грибы и грибную продукцию, молочную продукцию и сыры.

Также ретейлеры рассматривают возможность создания «фермерских уголков» в своих магазинах.