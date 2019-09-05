В Магадане полицейские заставили задержанных купить наркотики и подбросить знакомому

В Магадане осудят бывших полицейских, которые провели незаконный обыск и заставили задержанных купить наркотики, которые были подброшены их знакомому, сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, в декабре 2018 года двое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы задержали в подъезде двух мужчин, после чего незаконно провели личный досмотр и обыск в их квартире, намереваясь найти наркотики.

«В дальнейшем обвиняемые, используя своё служебное положение, путём угроз и шантажа склонили мужчин к приобретению в интернете наркотического средства, которое по указанию полицейских они подбросили своему знакомому. Достоверно зная о невиновности мужчины, полицейские задержали его и при досмотре в отделе полиции обнаружили наркотическое средство, что послужило основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела», — заявляют в ведомстве.

Противоправные действия полицейских были выявлены службой собственной безопасности УМВД РФ по Магаданской области. В отношении силовиков возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). К настоящему моменту расследование завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, самым громким за последнее время делом о наркотиках стало «дело Голунова». В июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.