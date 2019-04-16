В Лёвихе устранили аварию, оставившую 72 жилых дома без воды

Коммунальные службы устранили последствия аварии, из-за которой в посёлке Лёвиха под Нижним Тагилом без холодной воды остались 72 жилых дома, сообщает ОТВ.

По информации МЧС, ремонтные работы завершились днём 15 апреля, водоснабжение восстановлено в полном объёме.

Напомним, авария произошла в воскресенье вечером, в зону нарушения подачи воды попали 72 многоквартирных жилых дома, средняя школа и детский сад. Образовательный процесс на время устранения ЧП был приостановлен.

Коммунальной аварией заинтересовалась прокуратура, заявившая о проверке эксплуатирующей сети компании «Объединённая теплоснабжающая организация». В ходе начавшейся проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и выполнению мероприятий по подготовке к эксплуатации в отопительный период.