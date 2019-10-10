В Лондоне умер экс-владелец обанкротившегося «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

В Лондоне умер бывший владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов, со ссылкой на ближний круг банкира и источники в банковской сфере региона пишет Znak.com.

Отмечается, что 61-летний Валерий Заводов болел несколько лет, в последнее время он находился в тяжёлом состоянии в Лондоне, где живёт сын банкира. Где пройдут похороны Валерия Заводова, пока неизвестно.

Валерий Заводов работал в банковской сфере с 1985 года, 28 лет он возглавлял екатеринбургский «Уралтрансбанк», основным владельцем которого был. В 2002 году Заводова признали «банкиром года» в категории региональных банков. «Уралтрансбанк» был известным региональным банком с сетью из 30 офисов, подавляющая часть которых работала в городах Свердловской области. В банке были счета местных предпринимателей, пенсионеров и получателей социальных выплат. В числе акционеров банка достаточно долго был «Европейский банк реконструкции и развития» (владел 25% акций организации). В 2015 году ЕБРР продал свою долю компаниям, близким к предпринимателю Валерию Заводову, и с тех пор под контролем его, его родных и партнёров по бизнесу находилось больше 88,5% акций «Уралтрансбанка».

В июле Агентство по страхованию вкладов, которое ведёт процедуру банкротства «Уралтрансбанка», сообщало, что ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении Валерия Заводова уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Ранее Банк России заявлял о возможном выводе из «Уралтрансбанка» собственниками и бывшим руководством порядка 1,4 млрд рублей.