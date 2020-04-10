В Лесном выявлен первый случай коронавируса

У жителя Лесного выявлен положительный тест на коронавирус, сообщает городская администрация.

«По информации медицинских работников, у одного из пациентов ЦМСЧ № 91 выявлена положительная ПЦР-реакция на COVID-19. Проводятся стандартные санитарно-противоэпидемические мероприятия: медицинское наблюдение, обследование и самоизоляция контактных лиц, дезинфекционные мероприятия», — сообщает координационный оперативный штаб города по противодействию пандемии.

По неподтверждённым данным, заразившийся коронавирусной инфекцией является работником комбината «Уралэлектрохимприбор», выпускающего ядерные боеприпасы. По сообщению штаба, в связи с подозрением на коронавирус пациент переведён в городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила.

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки выявлено два случая заболевания коронавирусом: в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, где подтвердился диагноз у 63-летнего пациента, приехавшего из Белоруссии. Всего в регионе был зафиксирован 61 случай заражения COVID-19. В России число заболевших достигло 11,9 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».