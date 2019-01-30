В Ленинградской области подростки подожгли шапку на голове девочки и избили её сверстника

Неизвестные подростки напали на двоих несовершеннолетних в Ленинградской области, со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет ТАСС.

Инцидент произошёл вечером 29 января в городе Волхов на улице Ломоносова. Трое нападавших в масках подожгли шапку на 13-летней девочке, а сопровождавшего её мальчика-ровесника избили. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Девочка получила ожог лица I степени, а у мальчика медики диагностировали ушиб грудной клетки, сообщает телеканал «360». Девочка остаётся в больнице, а мальчика после оказания медицинской помощи отпустили домой. Проверку начали и в ГСУ СК России по Ленинградской области.

Ранее, 25 января, неизвестные подростки подожгли сверстника в Москве. Он был госпитализирован с ожогами 98% тела и скончался 28 января.