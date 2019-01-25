ТАСС: В Москве неизвестные подожгли 15-летнего подростка

25.01.2019 15:25
В Москве 15-летний подросток доставлен в реанимацию с ожогами 98% тела, со ссылкой на источник пишет ТАСС. У пострадавшего также зафиксированы ожог дыхательных путей и отравление продуктами горения.
«Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли», — утверждает собеседник агентства.
По сообщению СК, подросток получил ожоги вечером в четверг, находясь в подъезде с двумя другими несовершеннолетними. На месте осмотра следователи нашли канистру с запахом керосина.
Информации о подозреваемых и их возможных мотивах пока нет.