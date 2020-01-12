В Курской области директора интерната подозревают в хищении денег у детей-инвалидов

Полиция Курской области задержала директора местной школы-интерната. Женщина подозревается в хищении пенсионных выплат по инвалидности с расчётных счетов воспитанников.

«Злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала денежные средства с их сберегательных книжек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость приобрётенного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что четверо потерпевших учеников школы-интерната не знали, какие суммы хранятся на их счетах, пропажу денег обнаружили не сразу. По предварительным данным, ущерб, нанесённый действиями задержанной, составил более 1,5 млн рублей.

Возбуждено дело о мошенничестве. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.