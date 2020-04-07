В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в праздновании Дня Победы

В Кремле считают нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая. Об этом сообщил «Дождю» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас рассматривают разные варианты проведения парада Победы и окончательное решение ещё не принято.

«Поскольку речь идёт о возрастной группе риска, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, конечно, нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник Владимира Путина Антон Кобяков направил в правительство письмо, в котором попросил не приглашать на мероприятия к 75-летию Победы людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

До этого Znak.com со ссылкой на источники писал, что празднование Дня Победы из-за коронавируса готовятся перенести на 24 июня. Подчёркивается, что в новой дате празднования 75-летия Победы есть исторический смысл: в 1945 году парад в честь победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.

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