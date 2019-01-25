В Красноярском крае ученик принёс в школу ружьё и пытался убить одноклассника

В селе Абалаково Енисейского района Красноярского края девятиклассник принёс к школе ружьё и пытался застрелить своего одноклассника, сообщает 360.tv.

Ученик стрелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу ему зайти не удалось, подростка задержали на улице. В школе рассказали, что у стрелявшего лёгкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.

«Мальчик с ружьём пришёл на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришёл, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу», — сказал представитель школьной администрации.

Администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работает полиция.

Один из учеников школы рассказал, что стрелявший пришёл мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал. Учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, всё это «придумали школьники».

По данным издания, ученик находится под опекой бабушки и дедушки, его маму и папу лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также две его сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении.

Филиал средней общеобразовательной школы № 1 располагается в селе Абалаково. В сельском филиале есть начальная школа и детская дошкольная группа.