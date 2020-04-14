В Красноуфимске врач заразился коронавирусом от пациента

В Красноуфимске диагноз COVID-19 был поставлен врачу, лечившему первого в городе пациента с коронавирусом, со ссылкой на свердловский региональный штаб пишет Znak.com.

«Все контактные лица — под медицинским наблюдением в больнице Красноуфимска. В медицинском учреждении приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения инфекции. Введены необходимые ограничения. Пациенты переведены в другие медицинские учреждения согласно маршрутизации», — сообщили в оперативном штабе.

Также в штабе отметили, что заражённый медик находится в ГКБ № 40 Екатеринбурга.

Сегодня в регионе подтвердились ещё восемь случаев коронавируса, всего в регионе за весь период заболели 93 человека, вылечились 37 человек. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжёлое, восьми человек — средней тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».