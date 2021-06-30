В Красноуфимске СК возбудил уголовное дело из-за введения на предприятии продуктовых карточек вместо зарплаты

Следственный отдел по городу Красноуфимску СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за введения продуктовых карточек вместо зарплаты на сельхозпредприятии ООО «Тавра», сообщает пресс-служба ведомства.

По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Александра Шульги, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«В период с января по май 2021 года руководством коммерческого предприятия, расположенного в селе Русская Тавра Красноуфимского района, полностью не выплачивалась заработная плата ряду работников, в связи с чем перед гражданами образовалась задолженность», — сообщили в СУ СКР.

В следственном комитете обещали дать правовую оценку введению продуктовых карточек.

На прошлой неделе работники сельхозпредприятия заявили, что вместо зарплаты им выдали продуктовые карточки, «урожайки»: ими можно было расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района. После этого прокуратура Свердловской области сообщила о проверке данного факта.

29 июня бывший директор ООО «Тавра» Михаил Егоров рассказал, что руководство хозяйства узнало фамилии тех, кто написал первое обращение в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты, и не даёт им работать.