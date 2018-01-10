В Конституционный суд подали жалобу на закон об арестах участников протестных акций

Активист из Санкт-Петербурга Андрей Жексимбаев оспорил в Конституционном суде норму КоАП, позволяющую арестовывать участников мирных акций за повторное нарушение законодательства о митингах в случае, если эти нарушения не привели к причинению вреда и не создали угрозу безопасности, пишет «Коммерсантъ».

Жексимбаев оспаривает часть 8 статьи 20.2 КоАП, считая её нарушением конституционного права на свободу самовыражения и мирных собраний. Согласно этой норме КоАП, человека, повторно нарушившего законодательство о митингах, могут арестовать на срок до 30 суток, при этом закон не дифференцирует уровень административного наказания в зависимости от степени опасности совершённого нарушения.

В октябре 2017 года Жексимбаева и ещё около 20 сторонников Алексея Навального арестовали за попытку переночевать на Дворцовой площади после несанкционированного шествия в день рождения Владимира Путина. Акция на Дворцовой площади была мирной, но суд постановил арестовать Жексимбаева из-за того, что это правонарушение было вторым по счёту — в июне активиста оштрафовали за участие в протестном митинге.

Его представители — юрист Александр Передрук и адвокат Сергей Голубок — считают, что «правонарушение, которое не повлекло за собой негативных последствий, не может рассматриваться как представляющее реальную общественную опасность». Они попытаются доказать в Конституционном суде, что арест за неоднократное нарушение законодательства о митингах «выходит за границы конституционно допустимого».

«Коммерсантъ» отмечает, что их аргументы «почти дословно» совпадают с решением Конституционного суда по делу Ильдара Дадина. Напомним, Дадин оказался единственным человеком в России, которого приговорили к лишению свободы по статье 212.1 УК за неоднократные нарушения закона о митингах. Конституционный суд тогда постановил освободить активиста и рекомендовал внести изменения в эти поправки. Рекомендации выполнены не были, а суды, как пишут заявители, за год вынесли сотни решений об административных арестах за повторные нарушения законодательства о митингах.