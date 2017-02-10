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10 Фев 2017 14:30 | Метки: Новости, Общество

КС признал необходимость пересмотра приговора Ильдару Дадину

Конституционный суд решил, что приговор Ильдара Дадина за неоднократное нарушение правил проведения митинга должен быть пересмотрен. Это связано с тем, что на момент рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу, пишет «Медуза». 

В решении Конституционного суда, которое зачитал председатель Валерий Зорькин, указано, что уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда. При этом подчёркивается, что сам факт повторности не является основанием для привлечения по уголовной статье  необходимо доказать общественную опасность деяний.

«Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», – говорится в постановлении суда.

Однако саму статью 212.1 Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах суд признал соответствующей Конституции. Таким образом он отклонил жалобу Дадина, который просил отменить эту статью.

Ильдар Дадин  первый россиянин, которого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Эта статья появилась в 2014 году и предполагает уголовную ответственность, если человека минимум трижды привлекли за административное нарушение. Дадина осудили за то, что он три раза в течение полугода нарушил правила проведения массовых мероприятий. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Максимальное наказание по уголовной статье  до пяти лет лишения свободы. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Вести.Ru

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