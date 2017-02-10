Конституционный суд отклонил жалобу Дадина на статью о многократных нарушениях на митингах

Конституционный суд России признал соответствующей Конституции статью о многократных нарушениях на митингах. Информацию с заседания передаёт РИА Новости.

Жалобу на статью в сентябре 2016 года подал активист Ильдар Дадин, который отбывает по ней наказание. В жалобе Дадин отмечает, что статья нарушает его право не быть осуждённым дважды за один и тот же проступок. Также он указал на нарушение права на свободу мирных собраний и свободу выражения мысли. Всего, по его мнению, статья 212.1 УК грубо нарушает 11 статей Конституции.

Сам активист на заседании не присутствовал, так как суд отклонил ходатайство защиты о его участии в процессе.

Представитель правительства в КС Михаил Барщевский во время рассмотрения судом жалобы Дадина раскритиковал норму, однако подчеркнул, что она не нарушает Конституцию. Представители президента и Госдумы на суде также сочли норму соответствующей Конституции.

Ранее в отзыве на статью Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ) согласились с позицией Дадина и отметили необходимость изменения законодательства о митингах.

В феврале 2017 года депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, который предлагает исключить статью о многократных нарушениях на митингах из Уголовного кодекса.

Напомним, статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет заключения. К уголовной ответственности привлекаются лица, которые за полгода более двух раз нарушили правила проведения митингов.

Ильдар Дадин стал первым осуждённым по данной статье, в 2015 году он получил три года колонии, но затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки и избиения в колонии в Карелии. Проверки ФСИН и СК не подтвердили факт применения силы к активисту, но позднее он был переведён в колонию на Алтае.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости