Сегодня: Пт, 10 Февраля, 2017 | USD 58.85 руб. 1.15   EUR 62.68 руб. 1.32   | -26 °C
10 Фев 2017 13:23 | Метки: Новости

Конституционный суд отклонил жалобу Дадина на статью о многократных нарушениях на митингах

Конституционный суд России признал соответствующей Конституции статью о многократных нарушениях на митингах. Информацию с заседания передаёт РИА Новости. 

Жалобу на статью в сентябре 2016 года подал активист Ильдар Дадин, который отбывает по ней наказание. В жалобе Дадин отмечает, что статья нарушает его право не быть осуждённым дважды за один и тот же проступок. Также он указал на нарушение права на свободу мирных собраний и свободу выражения мысли. Всего, по его мнению, статья 212.1 УК грубо нарушает 11 статей Конституции.

Сам активист на заседании не присутствовал, так как суд отклонил ходатайство защиты о его участии в процессе.

Представитель правительства в КС Михаил Барщевский во время рассмотрения судом жалобы Дадина раскритиковал норму, однако подчеркнул, что она не нарушает Конституцию. Представители президента и Госдумы на суде также сочли норму соответствующей Конституции.

Ранее в отзыве на статью Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ) согласились с позицией Дадина и отметили необходимость изменения законодательства о митингах.

В феврале 2017 года депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, который предлагает исключить статью о многократных нарушениях на митингах из Уголовного кодекса.

Напомним, статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет заключения. К уголовной ответственности привлекаются лица, которые за полгода более двух раз нарушили правила проведения митингов.

Ильдар Дадин стал первым осуждённым по данной статье, в 2015 году он получил три года колонии, но затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки и избиения в колонии в Карелии. Проверки ФСИН и СК не подтвердили факт применения силы к активисту, но позднее он был переведён в колонию на Алтае. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Конституционный суд отклонил жалобу Дадина на статью о многократных нарушениях на митингах

Рекомендуемые новости:

64x64
10.Фев.17 12:50 | Комментарии: 0

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с участками в пригороде Нижнего Тагила. Чиновники продавали землю по заниженной в 100 раз цене

64x64
10.Фев.17 09:25 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: «На пятьдесят оттенков темнее», классическая мафия и выставка беспородных животных

О том, чем заняться с 10 по 12 февраля
64x64
09.Фев.17 13:42 | Комментарии: 0

Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо?

Лента новостей

«Можем сказать, что это плохо». Свердловское Заксобрание не будет наказывать Карапетяна за пьяную езду «Можем сказать, что это плохо». Свердловское Заксобрание не будет наказывать Карапетяна за пьяную езду
10.02.2017 | Комментарии: 0
CAS дисквалифицировал бегунью из Нижнего Тагила Марию Савинову на четыре года и лишил олимпийского золота CAS дисквалифицировал бегунью из Нижнего Тагила Марию Савинову на четыре года и лишил олимпийского золота
10.02.2017 | Комментарии: 0
Индульгенция для должников, или Как законно защитить себя от коллекторов Индульгенция для должников, или Как законно защитить себя от коллекторов
10.02.2017 | Комментарии: 0
Братьев Запашных пригласили оценить реконструкцию цирка в Нижнем Тагиле Братьев Запашных пригласили оценить реконструкцию цирка в Нижнем Тагиле
10.02.2017 | Комментарии: 0
Похитивший телефон у журналиста АН «Между строк» бизнесмен Евгений Рутковский объявлен в розыск Похитивший телефон у журналиста АН «Между строк» бизнесмен Евгений Рутковский объявлен в розыск
10.02.2017 | Комментарии: 0
Роскомнадзор предупредил «Эхо Москвы» о возможном закрытии через пять дней Роскомнадзор предупредил «Эхо Москвы» о возможном закрытии через пять дней
10.02.2017 | Комментарии: 0
Совет почётных граждан Нижнего Тагила возглавил экс-директор УВЗ Совет почётных граждан Нижнего Тагила возглавил экс-директор УВЗ
10.02.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Екатеринбурга потратит 1,8 млн рублей на изучение грязи в городе Мэрия Екатеринбурга потратит 1,8 млн рублей на изучение грязи в городе
10.02.2017 | Комментарии: 0
Песков: Кремль ждёт появления новых харизматичных политиков Песков: Кремль ждёт появления новых харизматичных политиков
10.02.2017 | Комментарии: 0
КС признал необходимость пересмотра приговора Ильдару Дадину КС признал необходимость пересмотра приговора Ильдару Дадину
10.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Сенаторы Совфеда возложат ответственность за контрафактный алкоголь на производителей стеклотары Сенаторы Совфеда возложат ответственность за контрафактный алкоголь на производителей стеклотары
10.02.2017 | Комментарии: 0
Конституционный суд отклонил жалобу Дадина на статью о многократных нарушениях на митингах Конституционный суд отклонил жалобу Дадина на статью о многократных нарушениях на митингах
10.02.2017 | Комментарии: 0
Минприроды объявило аукцион на поиск подземных источников, которые заменят тагильчанам Черноисточинский пруд Минприроды объявило аукцион на поиск подземных источников, которые заменят тагильчанам Черноисточинский пруд
10.02.2017 | Комментарии: 0
После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с участками в пригороде Нижнего Тагила. Чиновники продавали землю по заниженной в 100 раз цене После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с участками в пригороде Нижнего Тагила. Чиновники продавали землю по заниженной в 100 раз цене
10.02.2017 | Комментарии: 0
Кудрин предложил усложнить принятие законов Госдумой Кудрин предложил усложнить принятие законов Госдумой
10.02.2017 | Комментарии: 0
Администрация Верхней Салды заявила о незаконных действиях силовиков во время обысков. «На воре и шапка горит» Администрация Верхней Салды заявила о незаконных действиях силовиков во время обысков. «На воре и шапка горит»
10.02.2017 | Комментарии: 0
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
10.02.2017 | Комментарии: 0
Глава Приднестровья попросил у Москвы деньги на аудит расходов Глава Приднестровья попросил у Москвы деньги на аудит расходов
10.02.2017 | Комментарии: 0
Кремль откажется от замены лидеров партий на президентских выборах Кремль откажется от замены лидеров партий на президентских выборах
10.02.2017 | Комментарии: 0
Минобороны РФ рассказало о случайном авиаударе по турецким военным в Сирии Минобороны РФ рассказало о случайном авиаударе по турецким военным в Сирии
10.02.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: «На пятьдесят оттенков темнее», классическая мафия и выставка беспородных животных Тагильский weekend топ-10: «На пятьдесят оттенков темнее», классическая мафия и выставка беспородных животных
10.02.2017 | Комментарии: 0
СБ «Роснефти» вместе с ФСБ и МВД не позволила активистам разбросать листовки про зарплату Сечина СБ «Роснефти» вместе с ФСБ и МВД не позволила активистам разбросать листовки про зарплату Сечина
09.02.2017 | Комментарии: 0
Валютные ипотечники на акции в Белом доме потребовали встречи с Силуановым Валютные ипотечники на акции в Белом доме потребовали встречи с Силуановым
09.02.2017 | Комментарии: 0
Полпредский телеканал «Ермак» закрывается из-за рекомендации Андрея Муриновича Полпредский телеканал «Ермак» закрывается из-за рекомендации Андрея Муриновича
09.02.2017 | Комментарии: 0
Российский Минюст принял документы на регистрацию «Партии националистов» Российский Минюст принял документы на регистрацию «Партии националистов»
09.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости