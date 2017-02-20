Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Верховный суд отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осуждённому за неоднократные нарушения на митингах, и постановил освободить его из колонии, пишет «Медуза». Таким образом суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры РФ, которая считает, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления. Сам общественник не присутствовал на заседании, он участвовал в процессе по видеосвязи.

Ранее Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Дадину, так как уголовное дело против него возбудили на основе решений суда по административным нарушениям, которые не вступили в силу. Саму статью 212.1 УК РФ суд признал соответствующей Конституции, отклонив жалобу Дадина, который просил её отменить.

Ильдар Дадин – первый россиянин, которого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Эта статья появилась в 2014 году и предполагает уголовную ответственность, если человека минимум трижды привлекли за административное нарушение. Дадина осудили за то, что он три раза в течение полугода нарушил правила проведения массовых мероприятий. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Максимальное наказание по уголовной статье – до пяти лет лишения свободы.

ФСИН заявляла о намерении подать иск о взыскании с Дадина 1 млн рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб от вызова медкомиссий, поездки в Петрозаводск и медицинские обследования.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Вести.Ru