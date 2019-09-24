В Кирове полиция предотвратила массовое убийство в школе

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщил РИА Новости заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

По его словам, на днях полиции стало известно, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, в конце августа в соцсетях появилась информация о том, что двое подростков планировали устроить стрельбу в школе № 1 в Кушве или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Молодые люди были незнакомы друг с другом, но состояли в группах, посвящённых «Колумбайну», и познакомились в соцсетях. Подростки собирались устроить массовое убийство и взрывы 2 сентября и рассматривали два варианта: нападение на школу или техникум. Как сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на друзей школьников, подозреваемые имели специальные перчатки для стрельбы, бронежилеты, а также гладкоствольное ружьё, пистолет и охотничье гладкоствольное ружьё ТОЗ-106.

Позже один из двух 16-летних подростков из Кушвы, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»), заявил, что он просто шутил. По его словам, патроны, фото которых распространялись в соцсетях, были гильзами, которые он на память привёз со стрельбища ещё в 2014–2015 годах.