В Кемерове возобновили демонтаж «Зимней вишни»

Рабочие продолжили приостановленный накануне демонтаж здания, входящего в состав кемеровского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», пишет «Интерфакс».

«Мы вызвали наряд полиции, чтобы выяснить, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет. Также мы планируем узнать у СКР, почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания. Ещё 30 марта руководитель следственной группы вынес постановление о признании вещественным доказательством комплекса зданий по проспекту Ленина, 35, куда входит и та постройка, которую сносят», — сказал адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы собственников и арендаторов ТРЦ.

Присутствующий на месте исполняющий обязанности замглавы Кемерова Леонид Иванов заявил, что снос здания начался по договору с собственниками. По его словам, утром 17 мая у ТРЦ присутствовали сотрудники СКР, никаких претензий в связи с возобновившимся сносом они не предъявляли. В настоящее время к месту работ прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Снос зданий комплекса ТРЦ «Зимняя вишня» начался утром 15 мая. В первую очередь планировалось снести семь вспомогательных зданий, входящих в комплекс, в том числе баню-сауну и котельную, чтобы можно было беспрепятственно демонтировать основную постройку, пострадавшую во время пожара. В тот же день СКР приостановил работы, так как здание сауны не было исключено из списка вещдоков по делу о пожаре.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта, трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребёнка.