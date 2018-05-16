В Кемерове СК приостановил снос ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове приостановили снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», со ссылкой на представляющего интересы владельцев помещений в ТЦ адвоката Дмитрия Малинина пишет «Коммерсантъ».

По его словам, Следственный комитет признал здание вещественным доказательством.

«Пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещдоков, здание не может быть передано собственнику с тем, чтобы, например, его можно было сносить», — сказал Малинин.

Кроме того, владельцы помещений в «Зимней вишне» не готовы бесплатно передать своё имущество городским властям, а вопрос о компенсациях за него ещё не решён, отметил адвокат.

Малинин также заявил о намерении подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании начал работы по сносу.

«Это общественно-политическая акция. Исполнение обещаний, которые озвучивал [исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей] Цивилёв. Чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр», — сказал юрист.

Напомним, работы по сносу комплекса зданий ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начались утром 15 мая. В первую очередь рабочие приступили к демонтажу двухэтажной постройки, где располагались сауны и автомойка. Старт работам дал Сергей Цивилёв, занявший пост главы Кузбасса после отставки Амана Тулеева.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта, в результате него погибли 64 человека, среди которых более 40 детей.