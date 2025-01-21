В Карпинске мужчина зарезал коллегу из-за громкой музыки 

Жителя Карпинска обвиняют в убийстве своего коллеги. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, трагедия произошла в ночь на 17 января этого года.

По предварительной версии, трое сотрудников Карпинского линейного производственного управления магистральных газопроводов направлялись на грузовике на объект. Водитель, 44-летний мужчина, решил включить музыку погромче, чтобы взбодриться, однако это не понравилось его 55-летнему спутнику, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, так как он хотел немного отдохнуть.

В результате возникшего конфликта водитель принял решение высадить недовольного коллегу, но ссора продолжилась на улице. В ходе напряжённой перепалки пьяный пассажир достал нож и несколько раз ударил водителя в грудь. Второй пассажир, ставший свидетелем происшествия, сел за руль после случившегося. Они погрузили раненого товарища в грузовик и направились к ближайшему обходчику, чтобы вызвать скорую помощь, а сами двинулись навстречу медикам. Но к моменту приезда скорой помощи мужчина скончался от полученных ранений.

В настоящее время следователями СК проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собираются доказательства. Также назначены несколько судебных экспертиз. В отношении нападавшего судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Когда сигнал о ножевом ранении поступил в службу скорой помощи, медики, понимая, что предстоит ехать в малолюдную местность в ночное время, попросили участкового уполномоченного территориального отдела полиции сопроводить их на данный вызов. Сотрудник МВД сопроводил бригаду СМП до места. По прибытии страж порядка, установив, кто непосредственно причастен к смерти потерпевшего, задержал подозреваемого и препроводил его в отдел. В дальнейшем наработанные материалы, а также задержанный были переданы нашим коллегам из регионального СК России», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.