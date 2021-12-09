В Камышлове собутыльники после ссоры зарезали своего товарища, а затем расчленили тело лобзиком и подожгли 

На территории одного из предприятий Камышлова нашли части расчленённого тела 30-летнего местного жителя. Сотрудники полиции по горячим следам задержали троих подозреваемых: неработающих мужчин 25, 27 и 33 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Эта жуткая история началась с того, что 7 декабря в 13:50 в дежурную часть полиции Камышлова поступил тревожный сигнал от представителей службы безопасности местного коммерческого предприятия о том, что на территории завода в канаве по улице Строителей обнаружены останки расчленённого человеческого тела, сильно поврежденного огнём. Судя по внешним признакам найденных фрагментов, было очевидно, что погибшим являлся мужчина», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выезжали руководители территориального ОВД, представители управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, эксперты-криминалисты и кинолог со служебно-разыскной собакой, а также следователи, сообщил Валерий Горелых.

«Первым делом сыщики установили личность погибшего, им оказался молодой человек, 1991 года рождения, проживавший в Камышлове недалеко от места обнаружения его останков. Безнаказанным это преступление не останется благодаря профессиональной работе оперуполномоченных, которые по горячим следам вычислили и задержали троих душегубов. Один из них проживал в Нижней Туре, второй — в Камышлове, а третий — в Каменском районе. Они уже дали признательные показания и сейчас содержатся под стражей», — прокомментировал начальник пресс-службы Горелых.

По словам полковника Горелых, виной всему стало чрезмерное злоупотребление алкоголем. Трое подозреваемых отдыхали в гостях у убитого. Между собутыльниками произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной.

«Когда участники “вечеринки” поняли, что натворили, при помощи электролобзика тело погибшего расчленили, спрятав голову в морозильную камеру, другие фрагменты вынесли в сумке на улицу и подожгли в канаве, где останки и были впоследствии обнаружены», —сказал Валерий Горелых.

По факту убийства Камышловским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и заключении их под стражу. Ведётся следствие.