В Калининграде трёхлетний мальчик три дня провёл в квартире с мёртвыми родителями

В Калининграде следователи выясняют причины смерти в собственной квартире семейной пары, чей трёхлетний сын три дня провёл с мёртвыми родителями и смог самостоятельно выбраться из жилья, сообщает пресс-служба управления СК России по Калининградской области.

По данным ведомства, семейная пара — 27-летний мужчина и его 23-летняя жена — перестала выходить на связь вечером 7 мая. Их ребёнок 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его обнаружили соседи.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины и давность наступления смерти», — сказано в сообщении СК.

Семья была благополучной. В настоящее время мальчик передан в отделение сестринского ухода в лечебном учреждении и находится под круглосуточным наблюдением врачей. Его здоровью ничего не угрожает. Вероятно, мальчика под опеку передадут бабушке.