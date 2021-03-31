В Качканаре прошёл автоквест «ЕВРАЗ: Гонка здоровья»

В минувшую субботу в Качканаре прошёл традиционный весенний автоквест «ЕВРАЗ: Гонка здоровья». В этот раз в мероприятии приняли участие 12 команд: одиннадцать команд из Качканара и одна из Нижнего Тагила.

Во время игры команды передвигались по городу в поисках загаданных точек. Чтобы найти зашифрованные объекты, игрокам требовалось ответить на вопросы в онлайн-режиме на платформе Encounter.

Победителем стала качканарская команда «Болтон Уондерерс»: участники выполнили все задания и пришли на финиш за 1,5 часа, несмотря на то, что в самом начале игры у их машины пробило колесо. Эта команда забрала главный приз — 10 тысяч рублей.

Второе и третье место заняли команды «Мстители» и «поБЕДА Качканар». Им достались 7 и 5 тысяч рублей соответственно, а также подарки от партнёров автоквеста.

фотографии участников с автоквеста «Гонка здоровья» фотографии участников с автоквеста «Гонка здоровья» фотографии участников с автоквеста «Гонка здоровья» фотографии участников с автоквеста «Гонка здоровья» фотографии участников с автоквеста «Гонка здоровья»

«Компания ЕВРАЗ в этом году первой в Качканаре начала проводить мероприятия социального характера. Пандемия изменила очень многое в нашем мире, в том числе ограничила свободу передвижений, собраний, встреч и мероприятий. Все соскучились по офлайн-форматам. Поэтому традиционный автоквест ЕВРАЗа стал долгожданным событием для качканарцев и, надеюсь, стартом проведения других мероприятий в городе. Все участники автоквеста "Гонка здоровья" не только проявили азарт, скорость и смекалку, но и соблюдали меры безопасности — от поведения на дорогах до соблюдения правил эпидемиологической безопасности», — подчеркнул директор ЕВРАЗ КГОК по социальным отношениям Андрей Вахрамеев.

В этом году партнёрами мероприятия выступили кинотеатр «Мир», горнолыжный курорт «Гора Белая», салон красоты «Beauty Room», студия декора событий «Мега-праздник», кафе «Вау! Десерт», турфирма «Мир путешествий», автошкола «Автовек», магазин цветов «Feliz», кондитерская «Maffin House», «Мозгобойня», пространство украшений «Ю-Лайн».