В Ивановской области рухнула стена жилого пятиэтажного дома

В городе Юрьевец Ивановской области обрушилась стена пятиэтажного дома, со ссылкой на сообщение регионального МЧС пишет «Дождь».

По данным ведомства, речь идёт о доме по адресу улица Пушкина, 33а.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 06.18 наблюдается обрушение внешней стены 5-этажного 3-подъездного многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы, данных о пострадавших и причинах аварии пока нет. Представитель Центрального регионального центра МЧС России рассказал «Интерфаксу», что в жилой пятиэтажке стена обрушилась «с первого по пятый этаж». Собеседник агентства в оперативном штабе на месте происшествия сообщил, что никто не пострадал. По его словам, «из здания эвакуированы все жильцы подъезда в количестве порядка 80 человек, им предоставлен временный кров». По информации ТАСС, людей разместили в общежитии местного института.

По сведениям агентства, на месте аварии работают около 50 спасателей, которые разбирают завалы.

«Интерфакс» отмечает, что причиной обрушения, по предварительным данным, могла стать «ветхость конструкции».