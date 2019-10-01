В Иркутской области чиновникам выплатят 337 млн рублей сверхурочных за работу в период паводка

Власти Иркутской области выплатят в общей сложности 336,9 млн рублей чиновникам, принимавшим участие в ликвидации последствий паводка. Как сообщается на сайте правительства региона, это выплаты за сверхурочную работу.

«Государственные гражданские служащие многих министерств и ведомств Иркутской области больше трёх месяцев работают в пострадавших от наводнения территориях региона. Без выходных и не по 8 нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, — это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу», — цитирует Znak.com заявление правительства.

По информации издания, 337 млн рублей — это 10% годовых фондов оплаты труда тех ведомств, сотрудники которых работают в зоне ЧС. Речь идёт о министерстве социального развития, опеки и попечительства, министерстве строительства, дорожного хозяйства, министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи. В правительстве уточнили, что на получение компенсации не могут претендовать лица, замещающие государственные должности.

Напомним, в конце июня в Иркутской области прошла первая волна паводка. Стихия затронула 107 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 10 тысяч жилых домов. Погибло 25 человек. В конце июля в области началась вторая волна дождевых паводков. Подтопления произошли в восьми районах региона. По словам пострадавших, проживающих в зоне подтопления, чиновники отказывают им в компенсациях и предлагают обращаться в суд. Также после паводков была уволена пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Женщина назвала жертв паводка «быдлом» и «бичевней».