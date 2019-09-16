В Иркутске назвавшая жертв паводка «быдлом» чиновница уволилась с работы

Начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич решила уволиться с работы по собственному желанию, пишет ТАСС.

«Да, я написала заявление по собственному желанию», — подтвердила увольнение чиновница.

Кто сменит Алашкевич в пресс-службе губернатора и правительства — пока неизвестно.

В Facebook Алашкевич сообщила, что займётся подготовкой исков в отношении средств массовой информации, которые якобы искажали информацию об инциденте и «бессовестно лгали всё это время». Решение об увольнении, как пояснила Алашкевич, она приняла потому, что из-за инцидента «от меня и от моей семьи не отстанут». Также Алашкевич попросила прощения у жителей Тулуна.

«Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — написала она.

Напомним, ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней и быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич.

Глава Иркутской области Сергей Левченко 21 августа на время служебного разбирательства отправил Алашкевич в отпуск. Президент Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что если оскандалившаяся чиновница выйдет на работу, то к руководству региона возникнут вопросы.