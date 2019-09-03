Путин раскритиковал чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении жителей региона, пострадавших от паводка, пишет Regnum. Своё мнение по этому поводу глава государства озвучил 2 сентября во время встречи с жителями Тулуна.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — заявил Путин.

Он также отметил, что ничего не слышал об этой истории ранее.

Напомним, на распространенной в социальных сетях аудиозаписи женщина, по голосу похожая на Алашкевич, называет жителей пострадавшего от наводнения Тулуна «бичевней». Позже губернатор Приангарья Сергей Левченко заявил, что экспертиза нашла признаки монтажа на аудиозаписи.