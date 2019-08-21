Иркутскую чиновницу обвинили в оскорблении пострадавших жителей Тулуна (ВИДЕО)

В Иркутской области началось разбирательство в связи с появлением аудиозаписи, на которой, предположительно, глава пресс-службы регионального правительства Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается о пострадавших от наводнения людях, называя их «быдлом» и «бичевней», сообщает РЕН ТВ.

Звукозапись, где женский голос в грубой форме оценивает жертв паводка, появилась в соцсетях и телеграм-каналах несколько дней назад. Героиня ролика комментирует приезд Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в чёрном — и белые носочки. Эта шляпа у неё… Одеты чёрт-те как, два класса образования», — говорит она.

После женщина уверяет, что в центрах временного размещения условия у потерявших жильё лучше, чем было до наводнения.

«Они сидят в тепле, ***** (женщины с низкой социальной ответственностью), с тёплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву. Он пошёл, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья», — говорит женщина на аудиозаписи.

Она также жалуется, что губернатор дал ей указание ехать в Тулун.

«Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться…» — слышно на записи.

Ирина Алашкевич сообщила, что в рамках назначенной губернатором проверки проводится экспертиза голоса. «МК-Байкал» сообщает, что чиновница обвинила в сливе аудиозаписи оператора и фотографа пресс-службы губернатора Иркутской области Александра Шудыкина, проработавшего в «сером доме» 11 лет: его вынудили уволиться, кроме того, Шудыкина уволили из «Областной газеты».

То, что на аудиозаписи голос чиновницы, подтвердила РЕН ТВ независимая экспертиза. Сама Алашкевич назвала аудио фальсификацией.

Напомним, в конце июня Иркутскую область накрыла первая волна масштабного паводка. В зоне подтопления оказались более 100 населённых пунктов, под воду ушли свыше 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков, более 50 социально значимых объектов. Пострадавшими от наводнения признаны около 45 тысяч человек. В конце июля Иркутскую область накрыла вторая волна мощного паводка.