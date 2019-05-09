В Иркутске участник праздничного автопробега ко Дню Победы въехал в толпу (ВИДЕО)

В Иркутской области участник праздничного автопробега на полном ходу врезался в толпу, сообщает телеграм-канал Readovka.

На кадрах видно, как авто, объезжая плотно припаркованные машины, резко ускоряется и наезжает на четырёх человек, а также врезается в другой автомобиль. С людьми на капоте он несётся дальше и, преодолевая бордюр, наезжает на двух пешеходов.

«Водитель перепутал педали и на полном ходу врезался в толпу людей», — сообщает телеграм-канал.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в результате ДТП пострадали пять человек, которым оказали медицинскую помощь. О состоянии здоровья пострадавших на данный момент неизвестно. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.