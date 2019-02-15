В Иркутске прекратили уголовное дело депутата, обвинявшегося в убийстве двух человек

В Иркутске прекращено уголовное дело в отношении депутата местной думы от «Единой России» Александра Панько, которого силовики обвиняли в убийстве двух человек 22 года назад, пишет IRK.ru.

Александра Панько задержали 18 октября 2018 года в Иркутске и доставили в Читу, где он был заключён под стражу. Депутат был фигурантом дела об убийстве в Чите двоих мужчин в 1997 году. По данным следствия, пропавшие являлись членами одной из преступных группировок.

14 февраля СМИ сообщили, что Панько изменили меру пресечения и поместили под домашний арест.

«Информация не соответствует действительности. Ни под каким домашним арестом я не нахожусь. Уголовное дело в отношении меня прекращено, я вернулся к своей обычной жизни, занимаюсь предпринимательской и общественной деятельностью», — заявил депутат.

Прекращение преследования депутата подтвердил источник РИА Новости.

«Медиазона» указывает, что пока неясно, на каком основании могло быть прекращено уголовное дело. Согласно статье 78 УК, срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 15 лет. При этом за убийство двух человек может грозить пожизненное заключение — в этом случае освободить от ответственности за истечением срока давности может только суд.