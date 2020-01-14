В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолёте

В Иране задержали несколько подозреваемых по делу о сбитом украинском самолёте, со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили пишет агентство ILNA. Эсмаили не уточнил, сколько именно человек задержали и кто они, и отметил, что расследование находится на ранней стадии. Президент Ирана Хасан Рухани ранее заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения.

«Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу», — сказал он.

Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли. Сразу после катастрофы власти Ирана заявляли, что лайнер упал из-за возгорания двигателя. Спустя три дня они признали, что иранские военные сбили самолёт по ошибке, приняв его за вражеский объект.

Незадолго до этого Иран нанёс ракетный удар по военной базе США в Ираке в знак мести за смерть генерала Касема Сулеймани, приказ об убийстве которого отдал президент США Дональд Трамп.