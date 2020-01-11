Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолёт под Тегераном

В генеральном штабе вооружённых сил Ирана признали, что самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит по ошибке.

«Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолёт был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан», — цитирует ТАСС заявление генерального штаба ВС Ирана, распространённое гостелерадиокомпанией IRIB.

Также было озвучено, что самолёт был сбит, поскольку пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. Это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины и «заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам».

Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. По данным украинских властей, на борту находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера. После катастрофы «Международные авиалинии Украины» приостановили полёты в Тегеран. Об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полётов над Ираном также сообщили другие авиакомпании.