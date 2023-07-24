В ИК-5 Нижнего Тагила опровергли версию о неисполнении колонией условий контракта по ремонту крыши, в ходе которого погибли двое рабочих

В ИК-5 Нижнего Тагила опровергли версию подрядчиков — строительной фирмы ООО «Новый мир» — о неисполнении колонией условий контракта по ремонту крыши, в ходе которого погибли двое рабочих. Об этом АН «Между строк» сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

По его словам, информация, распространившаяся на минувшей неделе в СМИ, недостоверная.

«В ряде средств массовой информации представитель подрядной организации заявил о​ якобы неисполнении ИК-5 обязательств по заключённому контракту, вследствие чего и произошла трагедия. Данная информация является недостоверной. Согласно контракту, до начала выполнения работ подрядчиком был осмотрен предстоящий фронт деятельности, ему была предоставлена вся техническая документация. В соответствии с заключённым контрактом ответственность за соблюдение безопасных условий труда была возложена на подрядчика. Также по условиям контракта и нормам гражданского законодательства при обнаружении обстоятельств, препятствующих выполнению работ, подрядчик был обязан немедленно прекратить работы и уведомить об этом заказчика (ст. 761 ГК РФ — Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ)», — уточнил Александр Левченко.

Напомним, трагедия произошла 20 июля на территории исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила. Там во время капремонта производственного здания погибли два монтажника. Ещё один мужчина с травмами был госпитализирован в больницу. Четвёртый рабочий чудом остался жив.