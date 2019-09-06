В ГУ МВД по Свердловской области официально прокомментировали изнасилование девушки сотрудниками ППС Екатеринбурга

Пресс-секретарь Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых выступил с официальным комментарием скандала с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы Екатеринбурга, которых обвиняют в изнасиловании девушки.

«По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. По итогам проведённой служебной проверки временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов подписал соответствующий приказ с жёсткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области. Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», — отметил полковник Горелых.

Напомним, по информации источников в правоохранительных органах, преступление было совершено в ночь на 18 августа на улице Чайковского, где есть полузаброшенный пустырь с гаражами. Полицейские Бессарабов, Тропин и Мустафин задержали девушку, когда она выходила из сауны. Предположительно, сотрудники полиции заподозрили её в занятии проституцией. У задержанной не оказалось российского гражданства, она уроженка Казахстана. Девушку посадили в полицейский УАЗ, где сотрудники силовых органов, «действуя умышленно и по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили изнасилование и иные действия» в отношении девушки.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») и по пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Чем конкретно закончится эта история для обвиняемых, Валерий Горелых пообещал в обязательном порядке дополнительно проинформировать общественность и СМИ.