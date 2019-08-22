В Екатеринбурге по подозрению в групповом изнасиловании задержали двух полицейских

В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле, пишет Znak.com.

По информации источников в правоохранительных органах, преступление было совершено в ночь на 18 августа на улице Чайковского, где есть полузаброшенный пустырь с гаражами. Тропин и Мустафин задержали девушку, когда она выходила из сауны. Предположительно, сотрудники полиции заподозрили её в занятии проституцией. У задержанной нет российского гражданства, она уроженка Казахстана. Девушку посадили в полицейский УАЗ, где сотрудники силовых органов, «действуя умышленно и по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили изнасилование и иные действия» в отношении девушки.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») и по пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Следствие вышло в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство рассматривалось в закрытом режиме, суд отправил Мустафина под домашний арест на два месяца, второго участника инцидента просят отправить на тот же срок в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Свердловскую область направлены сотрудники ГУСБ МВД России.

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях.