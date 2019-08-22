В Екатеринбурге арестован третий полицейский, подозреваемый в групповом изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО полицейского Андрея Бессарабова, обвиняемого в групповом изнасиловании. Он останется под стражей до 19 октября.

Ранее Znak.com сообщал о задержании двоих полицейских полка ППСП УМВД Екатеринбурга Вадима Мустафина и Вячеслава Тропина. В настоящее время Мустафин отправлен на два месяца под домашний арест, решение по Тропину пока не вынесено.

Напомним, сотрудников полиции задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана. Преступление было совершено в ночь на 18 августа на улице Чайковского. Правоохранители задержали девушку, когда она выходила из сауны, а затем надругались над ней в служебном автомобиле.