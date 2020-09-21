В Госдуму внесён законопроект об изъятии любого жилья по всей России для сноса и реновации

В Госдуму внесён законопроект, который разрешает региональным властям и муниципалитетам принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, пишет «Коммерсантъ».

В случае принятия документа субъекты РФ смогут проводить реновации по аналогии с Москвой.

Издание отмечает, что отдельные нормы законопроекта взяты из московской практики: в частности, решение о сносе здания и отселении может быть принято только с согласия двух третей собственников и арендаторов, при этом жильцам должно быть предоставлено равноценное жильё в том же районе или денежная компенсация.

Отдельно в законопроекте упоминается программа комплексного развития территории, в рамках которой может приниматься решение о сносе и реновации — в этом случае будет достаточно, если половину определённой территории занимает аварийное жильё, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции.

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2018 году похожий законопроект уже вносился в Госдуму, но после критики был отозван. Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская раскритиковала новый законопроект, отметив, что адресные программы сноса и строительства жилья не являются предметом регулирования Жилищного кодекса, а в самом законопроекте заложены спорные условия.