В Госдуме заявили об отсутствии в РФ нервно-паралитического газа «Новичок»

Россия ликвидировала газ «Новичок» в числе других запасов химоружия, однако сложно судить, что происходит с химоружием в сопредельных странах, заявил «Интерфаксу» входивший в состав госкомиссии по ликвидации химоружия депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

«И это вещество, и все остальные, которые были накоплены в предыдущие периоды, были ликвидированы», — пояснил Гутенёв.

При этом, по его словам, «тяжело судить, что происходит [с химоружием] в сопредельных государствах». Гутенёв также отметил, что некоторые западные страны не завершили процесс утилизации химоружия.

«Нужно сделать публичным обсуждение ситуации с обязательством всех соучастников соглашения завершить утилизацию химического оружия. Это в первую очередь относится к партнёрам из США», — сказал депутат.

Накануне знакомый с ходом уничтожения химоружия источник сказал «Интерфаксу», что газ «Новичок», фигурирующий в деле об отравлении Скрипаля, вряд ли был произведён в России.

«На каком основании британцы вдруг решили, что "Новичок" изготовлен в России, если российская сторона не передавала им образец, маркер и об этом нет официального протокола? Для этого им как минимум нужно было украсть образец, маркер. Но тогда возникает вопрос: что и у кого украли?» — отметил собеседник агентства.

По его словам, одно и то же отравляющее вещество, произведённое в разных странах, будет иметь ряд характерных отличий, которые смогут выявить специалисты, но для этого у них должны быть соответствующие маркеры. По словам источника, при ликвидации запасов химоружия Россия не занималась уничтожением газа «Новичок».

«Российская сторона не занималась уничтожением газа "Новичок", такой газ даже не был заявлен в программе», — сообщил собеседник.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что «господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России», известным под названием «Новичок».