В Госдуме рассмотрят предложение о передаче пенсий по наследству

В Госдуме рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях"», предусматривающий закрепление права наследования страховых выплат по старости, пишет РИА Новости.

По словам авторов инициативы, она позволит создать реальный механизм защиты граждан, которые делают пенсионные взносы.

В пояснительной записке говорится, что человек, на протяжении жизни уплачивавший взносы, должен иметь гарантии по их возврату ему самому или наследникам. Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» — под ним подразумевается ежегодно утверждаемый правительством возраст, до достижения которого гражданин или его наследник могут получить страховую пенсию.

Так, «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации плюс пять лет.

Отмечается, что в комитете Совета Федерации по социальной политике инициативу не поддержали, подчеркнув, что страховую пенсию по старости выплачивают бессрочно. Поэтому механизм наследования может привести к ограничению прав на получение денег.