В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил «Интерфаксу» об отсутствии равных условий для проведения полноценного Единого госэкзамена в этом году на фоне коронавируса и предложил отменить ЕГЭ-2020.

«Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — сказал Смолин.

Он пояснил, что «при дистанционном обучении неравенство возможностей в сдаче ЕГЭ у детей значительно вырастет».

«Обычно оно зависит от возможности нанимать репетиторов, а сейчас ещё будет зависеть от наличия в доме компьютера», — сказал Смолин.

Депутат добавил, что даже в Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, компьютеры есть не в каждой семье. Кроме того, на качестве дистанционного образования сильно сказывается наличие широкополосного интернета в региональных школах, добавил депутат. К тому же, если проводить ЕГЭ для всех в конце июля или августе, то дети лишатся каникул, а очень многие педагоги — отпусков, отметил Смолин.

По словам депутата, набор студентов в вузы в этом году следует провести на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений, правила оценки которых «можно достаточно быстро выработать», а дополнительные устные испытания перевести в онлайн-режим.

Ранее источник в правительстве России сообщил, что ЕГЭ в зависимости от развития ситуации с коронавирусом может быть перенесён на середину июля — начало августа, а начало нового учебного года — на 1 октября. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил такой сценарий, однако не назвал точных дат. Он напомнил, что пока проведение ЕГЭ планируется начать 8 июня, после 12 мая, возможно, решение будет скорректировано.

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