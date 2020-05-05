В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ в 2020 году

Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а основной государственный экзамен — отменить, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдёт по текущим оценкам», — заявил Кравцов.

По его словам, решение о переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая. На данный момент старт экзаменационной кампании назначен на 8 июня, однако в ведомстве допускают корректировку этой даты в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, министр выразил надежду на то, что новый учебный год для российских школьников начнётся по традиции 1 сентября.

«Актуальный вопрос, который нам многие родители задавали, — не будет ли всегда дистанционное обучение? Этого не будет. Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом», — подчеркнул глава Минпросвещения РФ.

Напомним, в конце апреля Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, а для 10-х классов ― до 30 мая.

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