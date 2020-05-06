Правительство рассматривает возможность переноса ЕГЭ на июль-август

В правительстве не исключают возможность переноса Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на середину июля — начало августа, со ссылкой на источник в кабинете министров пишет «Интерфакс».

По словам собеседника, окончательное решение о дате проведения экзаменов будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Ранее, в конце марта, сроки проведения ЕГЭ в России были сдвинуты на две недели, пока предполагается, что экзамены начнутся 8 июня. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что не исключает переноса ЕГЭ на более поздние сроки, но не называл никаких конкретных дат.

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