В Госдуме предложили создать кодекс поведения школьников

В Госдуме предложили Министерству просвещения создать единый кодекс поведения для школьников, пишет ТАСС.

Инициатива стала итогом круглого стола в Госдуме, на котором присутствовали парламентарии и представители Русской православной церкви (РПЦ). Кодекс поведения российских школьников планируют создать «с целью формирования у обучающихся достойных нравственных качеств личности». Отдельно депутаты обсудили вопрос религиозного образования в школах. Вопросом также будет заниматься Минпросвещения. Согласно документу, православную культуру, а также культуру других народов России планируется преподавать «на основе добровольности и свободы выбора». В документе подчёркивается, что дети со второго по десятый класс смогут сами выбирать между уроками по основам религиозной культуры и занятиями по российской светской этике.

Вопрос нравственных качеств школьников стал актуальным после серии ЧП с участием подростков в разных регионах России. В частности, 25 января неизвестные подростки подожгли сверстника в Москве. Он был госпитализирован с ожогами 98% тела и скончался 28 января. А вечером 29 января в городе Волхов в Ленинградской области трое подростков в масках подожгли шапку на 13-летней девочке, а сопровождавшего её мальчика-ровесника избили.