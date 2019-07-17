В Госдуме предложили создать для школьников специальные «шкулфоны» вместо смартфонов

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в «Ростех» с предложением создать специальный телефон для российских школьников — «шкулфон».

Как пишет RT, Чернышов считает, что «шкулфон» сможет стать хорошей альтернативой в случае, если будет принято решение о полном запрете использования мобильных телефонов учащимися школ.

По мнению автора инициативы, «шкулфоны» должны иметь возможность поддерживать связь с родителями, педагогами и одноклассниками. Также в гаджете должен быть установлен ряд специальных приложений: «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.

Устройство должно поддерживать работу внутреннего интранета, где будет встроена специальная подпрограмма, нацеленная на выявление оскорбительных и унизительных словосочетаний. Она будет «блокировать любые попытки буллинга школьников друг другом». Также приложение будет отсекать вредоносные программы, вирусы и сайты, не подходящие для несовершеннолетних.

«Таким образом, мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убеждён, “шкулфон” поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование», — заявил Чернышов.

Напомним, по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко будет создана рабочая группа, которая предложит меры регулирования использования телефонов учениками в школах.