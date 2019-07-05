Минпросвещения России поддержало запрет на пользование смартфонами в школах

05.07.2019 19:24
Министерство просвещения России предложило создать рабочую группу по запрету использования в школах смартфонов и других гаджетов.
«Научными коллективами также проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К необходимости ограничить использование гаджетов во время уроков в ведомстве пришли исходя из опыта других стран.
4 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить школьникам пользоваться телефонами в учебных заведениях.