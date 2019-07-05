Минпросвещения России поддержало запрет на пользование смартфонами в школах

Министерство просвещения России предложило создать рабочую группу по запрету использования в школах смартфонов и других гаджетов.

«Научными коллективами также проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К необходимости ограничить использование гаджетов во время уроков в ведомстве пришли исходя из опыта других стран.

4 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить школьникам пользоваться телефонами в учебных заведениях.