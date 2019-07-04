Валентина Матвиенко предложила запретить детям приносить телефоны в школу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить школьникам пользоваться телефонами в учебных заведениях. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — цитирует ТАСС Матвиенко.

По мнению Матвиенко, решить этот вопрос необходимо уже к началу нового учебного года. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах. Матвиенко попросила Попову успеть принять «необходимые решения» к началу учебного года.

Стоит отметить, в прошлом году за запрет смартфонов в школах выступила министр просвещения России Ольга Васильева.

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в сентябре 2018 года, запрет школьникам пользоваться гаджетами поддержали 73% россиян.