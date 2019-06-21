В Госдуме предложили сделать единую квитанцию ЖКХ требованием закона

В России может быть принят закон о единой квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, пишет «Российская газета».

Подготовившие законопроект депутаты Госдумы считают неправильным, что вместо одной квитанции россияне получают несколько от разных поставщиков коммунальных услуг. Это получило особенное распространение после того, как владельцы жилой недвижимости стали переходить на заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, уточняет издание.

При этом, отмечают авторы законопроекта, данные об одном и том же потребителе в разных платёжках зачастую сильно расходятся. Например, может быть указано некорректное число собственников, что, в свою очередь, влияет на размер платежей.

«По информации главного государственного жилищного инспектора РФ, в 2018 году до 60% обращений были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потреблённые услуги», — констатируют авторы законодательной инициативы.

Эксперты подчёркивают, что это не первая попытка прийти к единой квитанции. В ряде регионов она реализована путём создания единых расчётных центров, но и это не застраховало от ошибок с данными, а значит, и при начислении сумм, предъявляемых к оплате.