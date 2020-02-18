В Госдуме планируют запретить отключать услуги ЖКХ должникам

В Госдуме рассмотрят поправки в статью Жилищного кодекса, которые запретят отключать россиянам услуги ЖКХ из-за долгов, пишут «Известия».

С соответствующей инициативой выступил депутат Алексей Куринный — его предложение касается запрета на отключение отопления, а также горячего и холодного водоснабжения. Депутат подчеркнул, что к таким нововведениям его подтолкнули жалобы граждан, квартиры которых оказываются затоплены из-за соседей, не плативших за коммунальные услуги.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — объяснил Куринный.

Что касается отопления, то парламентарий отмечает, что нельзя вынуждать российские семьи жить в холоде.

Опрошенные изданием эксперты согласны с депутатом: несмотря на то, что процент россиян, которые не способны погасить долги ЖКХ, невелик, проблема стоит остро.

«В результате действительно страдают и те, кто исправно платит по счетам», — отмечают специалисты.

Правовое управление нижней палаты подготовило положительное заключение на предложение депутата, законопроект также поддержали представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». В свою очередь, в «Единой России» признали наличие проблемы, но отметили, что сначала необходимо ознакомиться с текстом документа, в котором идёт речь об изменениях Жилищного кодекса.